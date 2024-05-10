Manisa FK son hafta Şanlıurfaspor'a konuk olacak

1'inci Lig'de geçen hafta evinde Boluspor'u 1-0 yenerek kümede kalışını resmen ilan eden Masina Futbol Kulübü yarın son hafta karşılaşmasında düşme ihtimali bulunan Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. Manisa FK sahaya prestij için çıkarken, ev sahibi Şanlıurfaspor ise kaderini çizecek.

Sıralamada 35 puanla düşme hattında 16'ncı basamakta yer alan Şanlıurfaspor, Manisa FK'nın galip gelmesi halinde küme düşecek. Şanlıurfaspor'a tek başına galibiyet de yeterli olmayacak. Güneydoğu ekibi kazansa dahi 36 puanlı Adanaspor'un Bandırmaspor'a, 38 puanlı Tuzlaspor'un ise Gençlerbirliği'ne puan kaybetmesini bekleyecek. Adanaspor'a ikili averajda üstün olan Şanlıurfaspor puan eşitliği halinde yine lige tutunacak.