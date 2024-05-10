Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK son hafta Şanlıurfaspor'a konuk olacak

        1'inci Lig'de geçen hafta evinde Boluspor'u 1-0 yenerek kümede kalışını resmen ilan eden Masina Futbol Kulübü yarın son hafta karşılaşmasında düşme ihtimali bulunan Şanlıurfaspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 11:42 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK son hafta Şanlıurfaspor'a konuk olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inci Lig'de geçen hafta evinde Boluspor'u 1-0 yenerek kümede kalışını resmen ilan eden Masina Futbol Kulübü yarın son hafta karşılaşmasında düşme ihtimali bulunan Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. Manisa FK sahaya prestij için çıkarken, ev sahibi Şanlıurfaspor ise kaderini çizecek.

        Sıralamada 35 puanla düşme hattında 16'ncı basamakta yer alan Şanlıurfaspor, Manisa FK'nın galip gelmesi halinde küme düşecek. Şanlıurfaspor'a tek başına galibiyet de yeterli olmayacak. Güneydoğu ekibi kazansa dahi 36 puanlı Adanaspor'un Bandırmaspor'a, 38 puanlı Tuzlaspor'un ise Gençlerbirliği'ne puan kaybetmesini bekleyecek. Adanaspor'a ikili averajda üstün olan Şanlıurfaspor puan eşitliği halinde yine lige tutunacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hasarlı araç dolandırıcılığı! İki kardeşe 265 yıl hapis!
        Hasarlı araç dolandırıcılığı! İki kardeşe 265 yıl hapis!
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Sahtekârlar bu kez savcı kılığında!
        Sahtekârlar bu kez savcı kılığında!
        Bilinmeyen numaralara 63 milyon TL harcandı
        Bilinmeyen numaralara 63 milyon TL harcandı
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        10 soruda hastanede "onaylı randevu" dönemi
        10 soruda hastanede "onaylı randevu" dönemi
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Arkadaşını ziyarete gitti... Fırında kanlı son!
        Arkadaşını ziyarete gitti... Fırında kanlı son!
        Hapşırdıktan sonra neden çok yaşa deriz?
        Hapşırdıktan sonra neden çok yaşa deriz?
        Çinli üretici Avrupa'da ikinci fabrika kuracak
        Çinli üretici Avrupa'da ikinci fabrika kuracak
        "Benim de çekyatım var"
        "Benim de çekyatım var"
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Saldırılar yoğunlaştı: Binlerce Filistinli bölgeyi terk etti
        Saldırılar yoğunlaştı: Binlerce Filistinli bölgeyi terk etti
        Faizin kaymağı büyüklere
        Faizin kaymağı büyüklere

        Benzer Haberler

        Manisa'da evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın dumandan etkilendi
        Manisa'da evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın dumandan etkilendi
        Sarıgöl'de 16 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
        Sarıgöl'de 16 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
        3 çocuk annesi, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        3 çocuk annesi, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Manisa'da karısını bıçakla öldüren kişi yakalandı
        Manisa'da karısını bıçakla öldüren kişi yakalandı
        Akhisar'da kumar oynattığı iddia edilen kişi hakkında adli işlem başlatıldı
        Akhisar'da kumar oynattığı iddia edilen kişi hakkında adli işlem başlatıldı
        Akhisar'da evden para çaldığı öne sürülen iki şüpheli yakalandı
        Akhisar'da evden para çaldığı öne sürülen iki şüpheli yakalandı