Manisa'da evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın dumandan etkilendi

Gürel'in oğlu Mustafa Kemal Gürel, gazetecilere annesinin bakıcısıyla yaşadığını, evde yalnız olduğu sırada yangın çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

İstasyon Mahallesi Gazi Sokak'ta Fatma Gürel'in (91) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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