Manisa'da evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın dumandan etkilendi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
İstasyon Mahallesi Gazi Sokak'ta Fatma Gürel'in (91) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, kapıyı kırarak Gürel'i evden çıkardı.
Dumandan etkilenen Fatma Gürel, Alaşehir Devlet Hastanesine ardından Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Gürel'in oğlu Mustafa Kemal Gürel, gazetecilere annesinin bakıcısıyla yaşadığını, evde yalnız olduğu sırada yangın çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.