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        Manisa'da evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın dumandan etkilendi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 11:12 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:12
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        Manisa'da evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın dumandan etkilendi
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        İstasyon Mahallesi Gazi Sokak'ta Fatma Gürel'in (91) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, kapıyı kırarak Gürel'i evden çıkardı.

        Dumandan etkilenen Fatma Gürel, Alaşehir Devlet Hastanesine ardından Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        Söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

        Gürel'in oğlu Mustafa Kemal Gürel, gazetecilere annesinin bakıcısıyla yaşadığını, evde yalnız olduğu sırada yangın çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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