Sardes Antik Kenti'ndeki 2 bin yıllık mozaikler kadınların elinde yeniden canlanıyor

AHMET BAYRAM - Tarihte madeni parayı basan ilk uygarlık olarak bilinen Lidya'nın başkenti olan Sardes Antik Kenti'nde yer alan ve antik dönemin en büyük sinagogu olarak kabul edilen yaklaşık 2 bin yıllık yapının taban mozaikleri, bölgedeki kırsal mahallede oturan kadınlar tarafından aslına uygun olarak restore ediliyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Sardes'te, yaklaşık 120 yıl önce başlayan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları, ABD Wisconsin Üniversitesinden Prof. Dr. Nick Cahill başkanlığında devam ediyor.

Geçmişi milattan önce 1200'lü yıllara dayanan Sardes, farklı medeniyetlerden ayakta kalmış çok sayıda yapı ve eseri barındırıyor. Antik kente gelenler, Lidya döneminden kalan tümülüsleri, çok tanrılı dinler döneminden kalan Artemis Tapınağı'nı, Antik Çağ'ın kayıtlara geçen en büyük sinagogunu, Yuhanna İncili'nde bahsi geçen kiliseyi, Roma dönemi anıtsal hamam ve gimnazyum kalıntılarını görme imkanı buluyor. Bu yapılar arasında yer alan sinagog ise bölgenin inanç turizmi zenginliğini öne çıkarıyor.

Üç yıl önce üstü çatı ile kapatılan, geçen yıl da zemininde yenileme çalışmalarına başlanan Sardes Sinagogu, zeminindeki mozaikleriyle de dikkati çekiyor Tahrip olan mozaiklerin restorasyonu için 3 yıl önce başlatılan çalışmada, antik kent yakınlarındaki Sart Mahallesi'nde yaşayan 9 kadın önemli görev üstleniyor. Aslına uygun olarak yeniden hazırlanan mozaikleri, bu konuda eğitim alan kadınlar titizlikle yerlerine yerleştiriyor. - "Eksikleri yeni mozaik taşlarla dolduruyoruz" Kazı başkanı Prof. Dr. Nick Cahill, AA muhabirine Sardes'te 1963'te kazıyla keşfedilen sinagogun antik dünyanın en büyük sinagogu olduğunu belirterek, tabanındaki zarar gören ya da parçaları kaybolmuş mozaikleri 3 yıldır yenilediklerini söyledi.

Cahill, mozaikleri Türkiye'nin farklı bölgelerinden aslına uygun renklerde temin ettikleri doğal taşlarla yenilediklerine dikkati çekerek, oldukça dikkat isteyen bu işte kadınların uzmanlaştığını, desenleri kusursuz şekilde ortaya çıkardıklarını ifade etti. Mozaiklerin yenilenmesinde tecrübeli ve eğitimli olan bölge sakinleriyle çalıştıklarını dile getiren Cahill, "3 yıldır bu restorasyonu yapıyorlar, eksikleri yeni mozaik taşlarla dolduruyoruz. İleride desenler daha kolay şekilde algılanabilecek." dedi. - "Nakış gibi işliyoruz"