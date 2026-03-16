Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 70 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Mehmet Cantürk'ün kullandığı plakasız motosiklet, Köseali Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki üzüm bağına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Cantürk'ün cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

