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        Salihli'de metruk binalarla ilgili toplantı yapıldı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde metruk binalarla ilgili çalışma yapılması için toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 16:41 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:48
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        Salihli'de metruk binalarla ilgili toplantı yapıldı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde metruk binalarla ilgili çalışma yapılması için toplantı düzenlendi.

        Salihli Kaymakamlığında Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Akman, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve ilgili kurum amirleri katıldı.

        Kaymakam Güldoğan toplantıda metruk binalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, "Çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların tespit edilip gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi. Başta uyuşturucu ile mücadele etmek, kamu düzeni ve esenliğini korumak, mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla öncelikli olarak tespiti yapılan metruk binaların yıkılması, metruk binaların yıkılmasının zaman alması ihtimaline karşın bu binalara girişi engelleyecek fiziki tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini ele aldık." dedi.

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