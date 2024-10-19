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        CHP Genel Başkanı Özel "Yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki "Yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin, "FETÖ'nün yaptırdığı hastane ve okullarına nasıl Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile el konulduysa, bu işe bulaşan hastanelere salı günü Meclis'te hep beraber el koyalım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 22:23 Güncelleme: 19.10.2024 - 22:37
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        CHP Genel Başkanı Özel "Yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki "Yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin, "FETÖ'nün yaptırdığı hastane ve okullarına nasıl Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile el konulduysa, bu işe bulaşan hastanelere salı günü Meclis'te hep beraber el koyalım." dedi.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in "6. Ay Tanıtımı" toplantısına katılan Özel, yerel seçimlerde Manisa'da büyük bir başarı gösterdiklerini anlattı.

        Bazı hastanelerin adının da geçtiği İstanbul'daki "Yenidoğan çetesi" soruşturmasına değinen Özel, bebek ölümlerinin kimsenin aklından çıkmadığını, bu soruşturmaya bulaşan herkesin hesabını vermesi gerektiğini ifade etti.

        Özel, soruşturmada bir ismin CHP ile ilişkilendirildiğini, gerekli kontrolü yaptıklarında söz konusu kişinin üyeleri olmadığını gördüklerini belirterek, yine de parti olarak gereken hassasiyeti göstereceklerini kaydetti.

        Soruşturmada Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ihmalleri olduğunu, denetim konusunda üzerine düşeni yapmadıklarını öne süren Özel, benzer bir soruşturma başlatılması durumunda benzer tablonun diyaliz hastaları başta olmak üzere farklı hastalıklar üzerinde de çıkacağını iddia etti.

        Özel, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini, FETÖ'nün mülklerine KHK ile el konulduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

        "Şimdi OHAL'e gerek yok, OHAL kanun yetkisini kullanalım. Eğer varsanız, zaten yeterli milletvekili sizde var. 128 milletvekili de bizde var. FETÖ'nün yaptırdığı hastane ve okullarına nasıl KHK ile el konulduysa, bu işe bulaşan hastanelere salı günü Meclis'te hep beraber el koyalım."

        Özel, konuşmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 18 yaşına giren ve CHP'ye üye olan kızı Nehir Zeyrek'e parti rozetini taktı.

        Programda Ferdi Zeyrek de göreve geldiği günden bu yana yaptıkları çalışmaları ve projelerini anlattı.

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