Manisa FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fikri Bayrıl Tesisleri'nde 17 Yaş Altı Takım Teknik Direktörü Osman Bilik yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Manisa FK, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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