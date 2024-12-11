Manisa FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Manisa FK, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Manisa FK, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fikri Bayrıl Tesisleri'nde 17 Yaş Altı Takım Teknik Direktörü Osman Bilik yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
Manisa FK, 13 Aralık Cuma günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
Takımda, kart cezalısı Birkan Yılmaz ve sakatlığı bulunan Mustafa İnan dışında eksik oyuncu bulunmadığı belirtildi.
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