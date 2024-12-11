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        Manisa FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Manisa FK, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:56 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:56
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        Manisa FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Manisa FK, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fikri Bayrıl Tesisleri'nde 17 Yaş Altı Takım Teknik Direktörü Osman Bilik yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Manisa FK, 13 Aralık Cuma günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

        Takımda, kart cezalısı Birkan Yılmaz ve sakatlığı bulunan Mustafa İnan dışında eksik oyuncu bulunmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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