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        Manisa'da çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 15:58 Güncelleme: 15.12.2024 - 16:21
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        Manisa'da çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan M.B (22) ile E.A. (20) ve yanındaki arkadaşları, Kuşlubahçe Mahallesi Okul Caddesi'nde tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan M.B. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı M.B. sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan 5 şüpheliyi yakaladı.

        Galeri
        Galeri

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