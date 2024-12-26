Akhisar'da 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen "şok asayiş ve huzur" uygulamasında 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen "şok asayiş ve huzur" uygulamasında 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirdi.
Uygulamalarda, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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