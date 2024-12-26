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        Akhisar'da 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen "şok asayiş ve huzur" uygulamasında 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 16:16 Güncelleme: 26.12.2024 - 16:20
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        Akhisar'da 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen "şok asayiş ve huzur" uygulamasında 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirdi.

        Uygulamalarda, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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