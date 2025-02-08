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        Manisa'da sahte parayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahte parayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 13:20 Güncelleme: 08.02.2025 - 13:32
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        Manisa'da sahte parayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahte parayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "parada sahtecilik" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

        Takibe alınan şüpheliler A.E. (23) ve S.K. (27), Şehzadeler ilçesinde gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada, 2 sahte 50 avroluk ve bir 100 avroluk banknot ile 105 sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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