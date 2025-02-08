Manisa'da sahte parayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada, 2 sahte 50 avroluk ve bir 100 avroluk banknot ile 105 sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

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