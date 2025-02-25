Manisa'da kar yağışı etkili oldu
Manisa kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.
Manisa kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği kentte, sabah etkili olan yağmur, öğle saatlerinde yerini kara bıraktı.
İl merkezinde uzun süre sonra kar yağdığın belirten vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.
Okullardaki öğrenciler de karın sevincini yaşadı.
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