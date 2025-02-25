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        Manisa'da kar yağışı etkili oldu

        Manisa kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:43 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:48
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        Manisa'da kar yağışı etkili oldu
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        Manisa kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği kentte, sabah etkili olan yağmur, öğle saatlerinde yerini kara bıraktı.

        İl merkezinde uzun süre sonra kar yağdığın belirten vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

        Okullardaki öğrenciler de karın sevincini yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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