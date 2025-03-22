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        Manisa'da 22 yılda 34 baraj, 13 gölet ve 16 yeraltı depolama sistemi yapıldı

        Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Mehmet Akif Balta, Manisa'da son 22 yılda 34 baraj, 13 gölet ve 16 yeraltı depolama sistemi inşa ettiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 11:23 Güncelleme: 22.03.2025 - 11:23
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        Manisa'da 22 yılda 34 baraj, 13 gölet ve 16 yeraltı depolama sistemi yapıldı
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        Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Mehmet Akif Balta, Manisa'da son 22 yılda 34 baraj, 13 gölet ve 16 yeraltı depolama sistemi inşa ettiklerini bildirdi.

        Balta, yazılı açıklamasında, Manisa'nın üzüm ve zeytiniyle ünlü olduğunu, Türkiye'nin önemli tarım merkezleri arasında bulunduğunu belirtti.

        Manisa'ya son 22 yılda 35 milyar 492 milyon liralık yatırım yaptıklarını aktaran Balta, "DSİ, son 22 yılda Manisa'da 34 baraj, 13 gölet ve 16 yeraltı depolama sistemi inşa etti. Bu 63 tesisle ildeki depolama hacmini 1 milyar 824 milyon metreküpe taşıdık. Manisa'da geçen yıldan bu yana inşa ettiğimiz 72 sulama tesisiyle 236 bin 450 dekar araziyi modern sulamayla tanıştırdık." ifadelerini kullandı.

        Balta, 78 yerde dere ıslah ve taşkın koruma çalışması yaptıklarını, 103 yerleşim yeri ve 140 bin 650 dekar araziyi taşkınlardan koruduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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