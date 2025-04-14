Sarma-Davutlar Barajı inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kurulan Sarma-Davutlar Barajı'nın inşasında son aşamaya gelindiğini belirterek, projenin yıl sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Balta, yazılı açıklamasında, 18 milyon 570 bin metreküp depolama hacmine sahip barajın bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Barajın tamamlandığında 9 bin 920 dekar araziye su vereceğini aktaran Mehmet Akif Balta, şunları kaydetti:

"Çiftçimizin üretim maliyetleri düşecek. Çiftçilerimiz yılda ortalama 85 milyon lira daha fazla kazanacak. 2024 yılının bahar ayları ile başladığımız ön yüzü beton kaplama çalışmalarını yıl sonu itibari ile bitirdik. Yüzde 85 fiziki gerçekleşme oranına ulaştık. Hedefimiz 7 ay içerisinde projeyi tüm yönleri ile tamamlayarak Manisamıza bir baraj daha kazandırmak."