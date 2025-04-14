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        Sarma-Davutlar Barajı inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kurulan Sarma-Davutlar Barajı'nın inşasında son aşamaya gelindiğini belirterek, projenin yıl sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:05 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:10
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        Sarma-Davutlar Barajı inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kurulan Sarma-Davutlar Barajı'nın inşasında son aşamaya gelindiğini belirterek, projenin yıl sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

        Balta, yazılı açıklamasında, 18 milyon 570 bin metreküp depolama hacmine sahip barajın bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

        Barajın tamamlandığında 9 bin 920 dekar araziye su vereceğini aktaran Mehmet Akif Balta, şunları kaydetti:

        "Çiftçimizin üretim maliyetleri düşecek. Çiftçilerimiz yılda ortalama 85 milyon lira daha fazla kazanacak. 2024 yılının bahar ayları ile başladığımız ön yüzü beton kaplama çalışmalarını yıl sonu itibari ile bitirdik. Yüzde 85 fiziki gerçekleşme oranına ulaştık. Hedefimiz 7 ay içerisinde projeyi tüm yönleri ile tamamlayarak Manisamıza bir baraj daha kazandırmak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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