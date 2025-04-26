Manisa'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu.
Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 28 dairenin bulunduğu 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, binanın üst katlarında mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişiyi sepetli araç yardımıyla kurtardı. Kurtarılanlar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Söndürülen yangın hasara neden oldu.
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