Manisa'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

Söndürülen yangın hasara neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu.

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