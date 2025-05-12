Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, Mesut K. (37) idaresindeki 45 KA 2114 traktör, Delemenler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü ile eşi Ülkü K. (35) yaralandı.

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