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        Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Manisa'nın Alaşehir traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 11:23 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:23
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        Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Manisa'nın Alaşehir traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Mesut K. (37) idaresindeki 45 KA 2114 traktör, Delemenler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü ile eşi Ülkü K. (35) yaralandı.

        Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edilen Ülkü K'nin tedavisi ise sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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