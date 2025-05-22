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        Manisa'da "Sporla Güçlü Kadınlar" projesi başladı

        Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kadınların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden güçlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen "Sporla Güçlü Kadınlar" projesi hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:22 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:56
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        Manisa'da "Sporla Güçlü Kadınlar" projesi başladı
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        Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kadınların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden güçlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen "Sporla Güçlü Kadınlar" projesi hayata geçirildi.

        Yunusemre ilçesindeki Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde yürütülen proje kapsamında kadınlar, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen spor etkinlikleriyle sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayıp, sosyal dayanışmalarını güçlendiriyor.

        Projeye katılmak isteyen kadınlar, Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'ne başvurarak kayıt yaptırabiliyor.

        Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, projeyi titizlikle hazırladıklarını belirterek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Projeye katılan ev hanımı Aysun Zengin, sporun hayatına enerji kattığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Çok uygun bir proje. Ben bir ev hanımıydım ama bu tür spor aktivitelerine katılmaya başladım. Kendimi daha enerjik, daha özgüvenli hissediyorum. Evde temizlik ve ev işleriyle çok zaman kaybediyoruz, spora vakit ayıramıyoruz. Ama spora katıldıklarında kadınlar enerjilerini yeniden bulacaklar ve özgüvenleri yerine gelecek." dedi.

        Filiz Çalışkan ve Nimet Karaca ise kadınların spora yönlendirilmesini önemli bir adım olarak dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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