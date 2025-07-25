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        Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 21:16 Güncelleme: 25.07.2025 - 21:16
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        Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kocakağan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi gece boyunca devam etti.

        Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada yangının, sabah saatlerinde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındığı belirtildi.

        Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

        "Orman yangınını söndürmek için büyük bir özveriyle görev yapan orman kahramanlarına teşekkür ediyoruz. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ormanlarımızı korumak hepimizin en önemli sorumluluklarındandır. Bu sebeple orman yangını risklerine karşı tüm vatandaşlarımızın duyarlı ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz."

        Akhisar ilçesindeki ormanlık alanda dün henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmış, havadan ve karadan müdahale edilen yangın nedeniyle Kocakağan Mahallesi İslamiye mezrasında 10 hane, 40 kişi ile 20 bağ evi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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