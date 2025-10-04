Salihli'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde A.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığını bilgisine ulaştı.
Şüphelinin ev ve işyerinde yapılan aramalarda 8 gram kubar esrar, 140 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
