Manisa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yaralanan tır sürücüsü Demir ile otomobil sürücüsü İbrahim ve babası Ümit Ekin (44) ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.