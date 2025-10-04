Habertürk
        Salihli'de kumar oynarken yakalanan 4 kişiye para cezası

        Salihli'de kumar oynarken yakalanan 4 kişiye para cezası

        Manisa'nın Salihli ilçesinde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye, toplam 36 bin 988 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 16:31 Güncelleme: 04.10.2025 - 16:31
        Salihli'de kumar oynarken yakalanan 4 kişiye para cezası
        Manisa'nın Salihli ilçesinde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye, toplam 36 bin 988 lira idari para cezası uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırveli Mahallesi'ndeki bir işletmede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Baskın düzenleyen ekipler, suçüstü yakalanan 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira idari para cezası verdi.

        Ekipler, kumar oynamak için kullanılan materyaller ile masadaki 1400 lira nakit paraya el koydu, işyeri sahibine "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan" adli işlem başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

