Manisa'da evden çelik kasa çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir evde saklandıkları tespit edilen şüpheliler T.Ç. (40), D.A. (40), E.B. (24) ve eşi O.B. (27) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Bedevi Mahallesi 567 Sokak'taki bir evden çelik kasa çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

