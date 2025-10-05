Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Alaşehir'de yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 08:59 Güncelleme: 05.10.2025 - 08:59
        Alaşehir'de yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi
        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

        Girelli Mahallesi'nde Erol Sırçak'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

