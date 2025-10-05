Alaşehir'de yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.
Girelli Mahallesi'nde Erol Sırçak'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.
