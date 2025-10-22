Habertürk
Habertürk
        Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 08:42 Güncelleme: 22.10.2025 - 08:45
        Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
        Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle B.U'nun (18) kullandığı motosikleti durdurdu.

        Yapılan aramada 1622 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

