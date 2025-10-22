Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle B.U'nun (18) kullandığı motosikleti durdurdu.
Yapılan aramada 1622 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.