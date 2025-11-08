Habertürk
        Manisa'da çıkan yangında iki ev hasar gördü

        Manisa'da çıkan yangında iki ev hasar gördü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında iki evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 21:13 Güncelleme: 08.11.2025 - 21:13
        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında iki evde hasar oluştu.

        Kırsal Derbent Mahallesi'nde İsmail D'ye ait müstakil evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Aynı kişiye ait bitişikteki eve de sıçrayan yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Ekipler, yangın sırasında evden 2 mutfak tüpü ile 45 kilogramlık ticari tüp çıkardı.

        İki evde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

