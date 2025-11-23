Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da traktör ile çekicinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktör ile çekici kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 00:59 Güncelleme: 23.11.2025 - 01:03
        Manisa'da traktör ile çekicinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktör ile çekici kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Seyfettin Kızmaz yönetimindeki 45 AFY 719 plakalı traktör ile Ömer Demirbaş idaresindeki 71 ACA 405 plakalı çekici kamyonet, İzmir-Ankara kara yolu Otogar Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Çarpışmanın etkisiyle traktör ile çekici arasında sıkışan sürücü Seyfettin Kızmaz, itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Yaralanan Seyfettin Kızmaz, kamyonet sürücüsü Ömer Demirbaş ve kamyonette yolcu olarak bulunan Osman Ağar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunun İzmir yönü bir süre trafiğe kapandı. Trafik akışı bu sürede şehir içi yollardan sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

