Manisa'da traktör ile çekicinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunun İzmir yönü bir süre trafiğe kapandı. Trafik akışı bu sürede şehir içi yollardan sağlandı.

Yaralanan Seyfettin Kızmaz, kamyonet sürücüsü Ömer Demirbaş ve kamyonette yolcu olarak bulunan Osman Ağar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.