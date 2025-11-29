Manisa'da tıra çarpan otomobildeki karı koca öldü

Ekipler yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü ile eşi Saadet Başkan'ın (64) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Zihni Başkan (64) idaresindeki 35 AIL 903 plakalı otomobil, tali yoldan Akhisar-Manisa kara yoluna manevra yapan Nihat O'nun (48) kullandığı 35 BZN 389 plakalı tıra çarptı.

