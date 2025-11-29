Manisa'da tıra çarpan otomobildeki karı koca öldü
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Zihni Başkan (64) idaresindeki 35 AIL 903 plakalı otomobil, tali yoldan Akhisar-Manisa kara yoluna manevra yapan Nihat O'nun (48) kullandığı 35 BZN 389 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü ile eşi Saadet Başkan'ın (64) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.