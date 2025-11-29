Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Kula'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Manisa'nın Kula ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 09:22 Güncelleme: 29.11.2025 - 09:22
        Kula'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Manisa'nın Kula ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bey Mahallesi'nde tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

        Olayda yaralanan iki kişi ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

