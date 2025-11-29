Kula'da evde çıkan yangın söndürüldü
Manisa'nın Kula ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bey Mahallesi'nde tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Olayda yaralanan iki kişi ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
