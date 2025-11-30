TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Kula'da toplandı

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Manisa'nın Kula ilçesinde engelliler ile ailelerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerini değerlendirmek üzere toplandı.

Komisyon Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile komisyon üyesi milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının Kula Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen toplantıda, engellilere yönelik mevcut durum, ihtiyaçlar ve yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kasapoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, sorunları yerinde tespit ederek çözüm önerileri geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Sorunları yerinde incelemek ve çözüm önerileri üretmek amacıyla ziyaretler yapıyoruz. Bölge toplantıları düzenliyoruz ve bu hafta Ege'deyiz." dedi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde engelli bireylere yönelik kamplar düzenlendiğini ifade eden Kasapoğlu, "Ülkenin dört bir yanındaki 50'den fazla kampımızda engelli bireylerimizi ağırlıyoruz. Gençlerimizin ve ailelerinin mutluluğunu görüyoruz. Bu konu bir bilinç ve farkındalık meselesi. Komisyonumuzun amacı da bu hassasiyeti güçlü kılmak. Gereken adımları birlikte atarak erişilebilirliği en yüksek standartlarda ortaya koymayı, mevcut sorunları çözmeyi ve öneriler geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.