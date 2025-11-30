Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

        MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa'da esnafla buluşarak taleplerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 16:10 Güncelleme: 30.11.2025 - 16:10
        MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da ziyaretlerde bulundu
        MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa'da esnafla buluşarak taleplerini dinledi.

        MHP Manisa İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla sürdürülen "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleriyle "Derdin Derdimizdir" temalı programlarına Manisa'da devam etti.

        Vatandaşlarla buluşmaya büyük önem verdiklerini anlatan Akçay, vatandaş, esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ziyaretlerinde iletilen taleplerin çözümü için gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

        Görüşmelerde "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik soruları da yanıtlayan Akçay, programların kent genelinde süreceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

