MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

Vatandaşlarla buluşmaya büyük önem verdiklerini anlatan Akçay, vatandaş, esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ziyaretlerinde iletilen taleplerin çözümü için gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

MHP Manisa İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla sürdürülen "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleriyle "Derdin Derdimizdir" temalı programlarına Manisa'da devam etti.

