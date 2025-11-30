MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da ziyaretlerde bulundu
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa'da esnafla buluşarak taleplerini dinledi.
MHP Manisa İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla sürdürülen "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleriyle "Derdin Derdimizdir" temalı programlarına Manisa'da devam etti.
Vatandaşlarla buluşmaya büyük önem verdiklerini anlatan Akçay, vatandaş, esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ziyaretlerinde iletilen taleplerin çözümü için gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi.
Görüşmelerde "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik soruları da yanıtlayan Akçay, programların kent genelinde süreceğini kaydetti.
