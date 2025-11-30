Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Manisa'da ZEKİ Yaşam Merkezini inceledi

        Engelli bireylerin eğitim, üretim ve istihdama katılımını destekleyen Manisa Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki Zihinsel Engelliler Korumalı İş yeri (ZEKİ) Yaşam Merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyelerine tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 14:04 Güncelleme: 30.11.2025 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Manisa'da ZEKİ Yaşam Merkezini inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Engelli bireylerin eğitim, üretim ve istihdama katılımını destekleyen Manisa Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki Zihinsel Engelliler Korumalı İş yeri (ZEKİ) Yaşam Merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyelerine tanıtıldı.

        Komisyonun Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile beraberindeki komisyon üyesi milletvekilleri, Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından engelli bireylerin sosyal uyumunu ve istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen merkezde incelemelerde bulundu.

        Korumalı iş yerlerini gezen heyet engelli bireylerle bir araya geldi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Manisa OSB Bölge Müdürü Funda Karaboran, merkezin işleyişi ve projeleri anlattı.

        Ziyaretin ardından açıklama yapan Komisyon Başkanı Kasapoğlu, komisyon olarak saha çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Bu çerçevede bugün Manisa'da uygulama örneklerinin takibi ve sivil toplumun taleplerini dinlemek adına kapsamlı bir program gerçekleştiriyoruz. Yarın da İzmir'de Ege Bölgesi'ndeki 8 ilimizi kapsayan yoğun bir çalışmamız olacak." dedi.

        ZEKİ Yaşam Merkezinin Türkiye'ye örnek bir uygulama olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "ZEKİ Yaşam Merkezi, bireylerimizin yaşamın merkezinde bağımsız şekilde yer almasını önceleyen bir alan. Bu projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması noktasında ZEKİ Yaşam Merkezinin tüm OSB'ler için önemli bir model olduğunu gördük. Komisyon olarak bu modelin yaygınlaştırılması adına gereken iradeyi ortaya koyacağız." diye konuştu.

        Kasapoğlu, merkezin engelli bireylerin eğitimden istihdama, spordan kültüre kadar her alanda bağımsız şekilde yer almasına katkı sağladığını belirterek, organize sanayinin, yerel yönetimlerin ve özel sektörün desteğinin önemine dikkati çekti.

        Programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mustafa Kılıç ve AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut da katıldı.

        Heyet, daha sonra Manisa Valiliğine geçti, Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti, çalışmalar ve bölgesel değerlendirmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Netanyahu af talebinde bulundu
        Netanyahu af talebinde bulundu
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Araç göle uçtu! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
        Araç göle uçtu! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Katil kayınpeder intihar etti
        Katil kayınpeder intihar etti
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi

        Benzer Haberler

        Kasapoğlu: "Bu komisyon bir masabaşı komisyonu değil" Engelli bireylerin is...
        Kasapoğlu: "Bu komisyon bir masabaşı komisyonu değil" Engelli bireylerin is...
        AK Parti'li Baybatur duyurdu: "İzmir-Manisa-Akhisar karayolunda 118 kilomet...
        AK Parti'li Baybatur duyurdu: "İzmir-Manisa-Akhisar karayolunda 118 kilomet...
        Öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirme
        Öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirme
        IPARD programlarıyla 14 yılda 26 bin projeye destek sağlandı
        IPARD programlarıyla 14 yılda 26 bin projeye destek sağlandı
        Manisa'da engelli rampaları ve park yerlerine özel denetim
        Manisa'da engelli rampaları ve park yerlerine özel denetim
        Hijyen kurallarına uymayan işletme mühürlendi Manisa'da halk sağlığını tehd...
        Hijyen kurallarına uymayan işletme mühürlendi Manisa'da halk sağlığını tehd...