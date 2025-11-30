TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Manisa'da ZEKİ Yaşam Merkezini inceledi

Engelli bireylerin eğitim, üretim ve istihdama katılımını destekleyen Manisa Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki Zihinsel Engelliler Korumalı İş yeri (ZEKİ) Yaşam Merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyelerine tanıtıldı.

Komisyonun Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile beraberindeki komisyon üyesi milletvekilleri, Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından engelli bireylerin sosyal uyumunu ve istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen merkezde incelemelerde bulundu.

Korumalı iş yerlerini gezen heyet engelli bireylerle bir araya geldi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Manisa OSB Bölge Müdürü Funda Karaboran, merkezin işleyişi ve projeleri anlattı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Komisyon Başkanı Kasapoğlu, komisyon olarak saha çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Bu çerçevede bugün Manisa'da uygulama örneklerinin takibi ve sivil toplumun taleplerini dinlemek adına kapsamlı bir program gerçekleştiriyoruz. Yarın da İzmir'de Ege Bölgesi'ndeki 8 ilimizi kapsayan yoğun bir çalışmamız olacak." dedi.

ZEKİ Yaşam Merkezinin Türkiye'ye örnek bir uygulama olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "ZEKİ Yaşam Merkezi, bireylerimizin yaşamın merkezinde bağımsız şekilde yer almasını önceleyen bir alan. Bu projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması noktasında ZEKİ Yaşam Merkezinin tüm OSB'ler için önemli bir model olduğunu gördük. Komisyon olarak bu modelin yaygınlaştırılması adına gereken iradeyi ortaya koyacağız." diye konuştu.

Kasapoğlu, merkezin engelli bireylerin eğitimden istihdama, spordan kültüre kadar her alanda bağımsız şekilde yer almasına katkı sağladığını belirterek, organize sanayinin, yerel yönetimlerin ve özel sektörün desteğinin önemine dikkati çekti.

Programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mustafa Kılıç ve AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut da katıldı.

Heyet, daha sonra Manisa Valiliğine geçti, Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti, çalışmalar ve bölgesel değerlendirmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.