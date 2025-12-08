Salihli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 630 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan H.O'nun (27) evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen baskında 630 uyuşturucu hap ile cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.O. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
