        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 630 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 17:00 Güncelleme: 08.12.2025 - 17:00
        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan H.O'nun (27) evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Adrese düzenlenen baskında 630 uyuşturucu hap ile cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.O. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

