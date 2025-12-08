Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Salihli'de firari hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 15:10 Güncelleme: 08.12.2025 - 15:10
        Salihli'de firari hükümlü yakalandı
        Manisa'nın Salihli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında firari hükümlü M.B'nin (28) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

        Adrese düzenlenen baskında yakalanan M.B'nin "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

