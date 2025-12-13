Manisa'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
K.Ç. (55) idaresindeki 06 FV 1998 plakalı kamyon, Kemaliye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Fahri Namber'e (66) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Namber'in cansız bedeni, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.
