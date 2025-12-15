CHP Genel Başkanı Özel, Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın ailesine taziyesini iletti:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ailesine taziyesini iletti.

Manisa Şehir Hastanesi'ne gelen Özgür Özel, Durbay'ın yakınlarıyla görüştü, anne Fatma ve baba Osman Durbay'a başsağlığı diledi.

Hastanede ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Özel, büyük bir acı yaşadıklarını belirterek, "Durbay ailesi bugün bir evladının kaybıyla sınanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi 6 ayda iki evladının kaybıyla sınanıyor." dedi. Özel, "kardeşinin kaybıyla sınandığını" ifade ederek, dayanılması zor olan bir durum yaşadıklarını söyledi.

Özel, Durbay'ı çocukluğundan bu yana tanıdığını belirterek, "Birlikte siyaset yaptığımız, partimizin bayrağını taşıyan bir evladımız. Onun hayal bile edemeyeceği bir rüyası gerçek oldu. Bu ilçede belediye başkanı oldu Gülşah. Aynı Ferdi'nin (Zeyrek) bu ile Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu gibi." diye konuştu.