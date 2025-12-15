Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın ailesine taziyesini iletti:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ailesine taziyesini iletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 02:12 Güncelleme: 15.12.2025 - 02:12
        CHP Genel Başkanı Özel, Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın ailesine taziyesini iletti:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ailesine taziyesini iletti.

        Manisa Şehir Hastanesi'ne gelen Özgür Özel, Durbay'ın yakınlarıyla görüştü, anne Fatma ve baba Osman Durbay'a başsağlığı diledi.

        Hastanede ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Özel, büyük bir acı yaşadıklarını belirterek, "Durbay ailesi bugün bir evladının kaybıyla sınanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi 6 ayda iki evladının kaybıyla sınanıyor." dedi. Özel, "kardeşinin kaybıyla sınandığını" ifade ederek, dayanılması zor olan bir durum yaşadıklarını söyledi.

        Özel, Durbay'ı çocukluğundan bu yana tanıdığını belirterek, "Birlikte siyaset yaptığımız, partimizin bayrağını taşıyan bir evladımız. Onun hayal bile edemeyeceği bir rüyası gerçek oldu. Bu ilçede belediye başkanı oldu Gülşah. Aynı Ferdi'nin (Zeyrek) bu ile Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu gibi." diye konuştu.

        Ferdi ve Gülşah başkanların hikayelerinin kısa sürdüğünü ifade eden Özel, "Bilmiyorum, bu nasıl bir acı, bu nasıl bir sınav, nasıl dayanacağız, bilmiyorum. Bütün Manisa'nın başı sağ olsun. Ailesinin, partimizin, Manisa'nın başı sağ olsun." dedi.

        Söyleyecek söz bulmakta zorlandığını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

        "Yani bu kadar pırıl pırıl, gencecik, hani yaşasa bu şehre inanılmaz bir sevgiyle bağlı bir insanı maalesef kaybettik. Kendi evladımı kaybetmiş gibiyim. Çok üzüldüm. Yarın, 6 ay sonra, bir veda daha yapacağız. Bilmiyorum, bundan sonra yani bu kadar büyük bir acı bir daha yaşayacaksak benim başıma bir şey gelsin. Daha bir evladımızı almasın yani Allah'ım. Yani dayanacak, sabredecek bir tarafım kalmadı. Ne derdimiz varmış, ne vebalimiz varmış, neyi çekiyormuşuz bilmiyorum. Bundan sonra bir böyle, bir daha böyle bir büyük acı yaşanacaksa benim üzerimden yaşansın. Çok çok rica ediyorum, yalvarıyorum. Daha olacaksa benim canımı alsın. Daha sevdiğimin birinin canını almasın. Hepimizin başı sağ olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

