        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da yolun karşısına geçmek isteyen kişi babasıyla aynı kaderi paylaştı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Giriş: 04.01.2026 - 14:23 Güncelleme: 04.01.2026 - 14:23
        Manisa'da yolun karşısına geçmek isteyen kişi babasıyla aynı kaderi paylaştı
        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, O.K. (47) yönetimindeki 20 RK 250 plakalı hafif ticari araç, gece saatlerinde Erenköy Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Namber'e (27) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlileri Namber'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Namber'in cesedi, otopsi işlemleri için Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma sürücüyü gözaltına aldı.

        Namber'in babası Fahri Namber'in (66) de geçen 13 Aralık'ta Kemaliye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

