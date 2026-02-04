Habertürk
Habertürk
        Manisa Haberleri

        Manisa'da kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan ve kovalamaca sonucunda uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 01:57 Güncelleme: 04.02.2026 - 01:57
        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan ve kovalamaca sonucunda uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca başladı.

        Araçtan elindeki poşetle inen ve kaçmaya çalışan şüpheli, polis ile çarşı ve mahalle bekçilerinin takibi sonucu boş arsada yakalandı.

        Poşette yapılan aramada, 298 sentetik uyuşturucu hap ile 3,12 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Y.D. (23), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

