Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da çekiciye bağlı kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde çekiciye bağlı arızalı kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 19:38 Güncelleme: 03.02.2026 - 19:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da çekiciye bağlı kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde çekiciye bağlı arızalı kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        G.C. (36) yönetimindeki 45 AOM 128 plakalı çekiciye bağlanan 45 G 80748 plakalı arızalı kamyon, Beylikli Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.


        Kazada, kamyonun sürücü koltuğundaki S.H.B. (21) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        S.H.B, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        F.Bahçe için resti çekti!
        F.Bahçe için resti çekti!
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu

        Benzer Haberler

        Kırkağaç'ta iki tır çarpıştı: 1 yaralı
        Kırkağaç'ta iki tır çarpıştı: 1 yaralı
        Manisa Basket Başkanı Ali Mazman istifa etti
        Manisa Basket Başkanı Ali Mazman istifa etti
        Çekiciden savrulan kamyon şarampole uçtu
        Çekiciden savrulan kamyon şarampole uçtu
        Gediz Nehri'nin taşması nedeniyle Turgutlu Ovası'nda bazı tarım arazileri s...
        Gediz Nehri'nin taşması nedeniyle Turgutlu Ovası'nda bazı tarım arazileri s...
        Şehit Mehmet Savunmaz, şehadetinin 34. yılında anıldı
        Şehit Mehmet Savunmaz, şehadetinin 34. yılında anıldı
        Manisa'da 4 yaşındaki DMD hastası Rahmi Kerem için kermes
        Manisa'da 4 yaşındaki DMD hastası Rahmi Kerem için kermes