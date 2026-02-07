Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da sağanak taşkınlara neden oldu

        Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde sağanak nedeniyle taşkınlar meydana geldi, köprüler zarar gördü, tarım arazileri su altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 16:05 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da sağanak taşkınlara neden oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde sağanak nedeniyle taşkınlar meydana geldi, köprüler zarar gördü, tarım arazileri su altında kaldı.

        Salihli'de dünden bu yana aralıklarla devam eden ve gece şiddetini artıran yağış nedeniyle köprüler zarar gördü, nehir ve derelerin taşması sonucu bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

        Keli Mahallesi'nde yayaların kullandığı köprü, sel nedeniyle yıkıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, bölgenin ulaşımında aksamalar meydana geldi.

        Manisa ve Menemen Ovası'nın önemli su kaynaklarından Gediz Nehri'nin debisi yükseldi, nehrin taşması sonucu çevredeki üzüm bağları ve tarım arazileri su altında kaldı.

        Debisi artan Kurşunlu Çayı'nın suyu, Kurşunlu Köprüsü'nü aşarak zarara neden oldu.

        Salihli Belediyesi ekipleri, köprüde bakım ve onarım çalışması başlattı, piknik alanı mevkisindeki bazı bölümler tedbir amacıyla kullanıma kapatıldı.

        Şiddetli yağış nedeniyle Salihli-Çelikli yolunda da su baskınları yaşandı.

        Gümüşçayı'nın debisinin yükselmesi sonucu Hacıbektaşlı Mezarlığı mevkisinde yol su altında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu ulaşıma kapattı.

        - Turgutlu'da Irlamaz Çayı taştı

        Turgutlu ilçesinde debisi yükselen Irlamaz Çayı taştı.

        Taşkın sonrası ilk belirlemelere göre, Turgutlu Ovası'nda çoğunluğunu tarım arazilerinin oluşturduğu yaklaşık 450 hektarlık alan su altında kaldı.

        Bölgeye sevk edilen Devlet Su İşleri ekipleri, taşkının yayılmasını önlemek için iş makineleriyle set güçlendirme çalışmalarına başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!

        Benzer Haberler

        Salihli'de sel felaketi: Köprü yıkıldı, nehir taştı, yollar kapandı Salihli...
        Salihli'de sel felaketi: Köprü yıkıldı, nehir taştı, yollar kapandı Salihli...
        Manisa'da şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Manisa'da şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı
        Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı
        Sarıgöl'de badem ağaçları çiçek açtı
        Sarıgöl'de badem ağaçları çiçek açtı
        Adımla geçilen nehir taştı Eylül ayında adımla geçilen Gediz Nehri taştı Ku...
        Adımla geçilen nehir taştı Eylül ayında adımla geçilen Gediz Nehri taştı Ku...
        Göle dönen bağlarda budama mücadelesi
        Göle dönen bağlarda budama mücadelesi