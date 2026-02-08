Habertürk
        Manisa'da nehir taşması sonucu bağ evinde mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Gediz Nehri'nin taşması sonucu bağ evinde mahsur kalan baba ve 4 çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 14:31 Güncelleme: 08.02.2026 - 14:31
        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Gediz Nehri'nin taşması sonucu bağ evinde mahsur kalan baba ve 4 çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


        Alınan bilgiye göre, su altında kalan tarım arazisindeki bağ evinde bulunan yabancı uyruklu baba ve 4 çocuğu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.


        İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Yaya olarak bağ evine ulaşan itfaiye, çocukları kucaklayarak diz boyuna ulaşan su birikintilerinden güvenli bölgeye taşıdı.

        Güvenli alana çıkarılan baba ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Bölgede su tahliye çalışmaları sürüyor.

