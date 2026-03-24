Kıbrıs gazisi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Süleyman Çopur'un cenazesi toprağa verildi. Kemaliye Mahallesi'ndeki evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan ve dün hayatını kaybeden 73 yaşındaki Çopur'un Türk bayrağına sarılı naaşı, mahalle mezarlığına getirildi. Burada Çopur için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Çopur'un yakınlarının yanı sıra Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Atilla Yeşiltepe, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve vatandaşlar da katıldı. Çopur’un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

