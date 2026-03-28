Salihli'de ürünleri almadıklarını savunan mağdurlardan suç duyurusu

Manisa'nın Salihli ilçesinde beyaz eşya bayisinden ödemelerini yaptıkları ürünleri alamadıklarının öne süren bir grup suç duyurusunda bulundu. Salihli Adliyesi önünde bir araya grup adına açıklama yapan mağdurların avukatı Sergen Akpir, olayın nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Mağdurlardan Fadime Ergüven Aşar ve Süleyman Uyar ödeme yapmalarına rağmen ürünlerini teslim alamadıklarını öne sürdü.

