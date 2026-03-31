        Manisa'da bir kişi karısını, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini silahla öldürdü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi ile eşinin annesi, babası ve kardeşini silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 31.03.2026 - 09:02 Güncelleme:
        Manisa'da bir kişi karısını, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini silahla öldürdü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi ile eşinin annesi, babası ve kardeşini silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Ö.C. (28), sabaha karşı 04.00 sıralarında boşanma aşamasındaki eşinin Kabaçınar Mahallesi'ndeki babasının evine gitti.

        Burada silahla eşi S.N.C. (20), annesi F.G. (41), kayınbiraderi Y.C.G. (13) ve kayınpederi M.G'yi (51) silahla öldüren zanlı olay yerinden kaçtı.

        Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ö.C'yi babasının Yunusdere Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

        Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Öte yandan, zanlıyla ilgili Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakaret suçundan devam eden kovuşturmanın bulunduğu, 14 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında da boşanma aşamasındaki eşine 1 aylık koruma tedbir kararı uygulandığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

