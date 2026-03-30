        Manisa'da taşkında mahsur kalan 10 kişilik aile tahliye edildi

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan taşkında mahsur kalan 10 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 19:46 Güncelleme:
        Kent genelinde 2 gündür etkili olan sağanakta Gediz Nehri'nin taşmasıyla Atatürk Mahallesi'ndeki bazı tarım arazileri ve bağ evleri su altında kaldı.

        Yükselen su seviyesi nedeniyle bölgede 10 kişilik aile mahsur kaldı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Çalışmalara 3 araç, 1 bot ve 8 personel katılan AFAD ekibi, aileyi bulunduğu yerden alarak güvenli bölgeye tahliye etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

