Manisa B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi \u0130tfaiye Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ekipleri, Manisa Ruh Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve Hastal\u0131klar\u0131 Hastanesi\u2019nde yang\u0131n ve hastaneye tahliye plan\u0131na y\u00f6nelik tatbikat yapt\u0131. Tatbikatta olas\u0131 ya\u015fanabilecek durumlar \u00fczerine senaryolar canland\u0131r\u0131ld\u0131. Manisa B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi \u0130tfaiye Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ekipleri, \u00e7e\u015fitli durum ve olaylara kar\u015f\u0131 yapt\u0131klar\u0131 m\u00fcdahalelerin yan\u0131 s\u0131ra her duruma haz\u0131rl\u0131kl\u0131 olmak a\u00e7\u0131s\u0131ndan tatbikatlar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrmeye devam ediyor. \u0130tfaiye ekipleri ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde yapt\u0131klar\u0131 tatbikat ile olas\u0131 senaryolar\u0131 canland\u0131rd\u0131. Manisa B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi \u0130tfaiye Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ekipleri, Manisa Ruh Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve Hastal\u0131klar\u0131 Hastanesi\u2019nde Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne ba\u011fl\u0131 112 Acil ekipleri ile birlikte senaryo gere\u011fi yang\u0131n ve hastane tahliyesi \u00fczerine tatbikat yapt\u0131. Yang\u0131n an\u0131nda hastane tahliyesine y\u00f6nelik senaryoda ekipler bir yandan yang\u0131na m\u00fcdahale ederken di\u011fer yandan da hastanedeki hastalar\u0131n tahliyesi \u00fczerine \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131. Manisa B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi \u0130tfaiye Dairesi Ba\u015fkan\u0131 G\u00fcrhan \u0130nal\u2019\u0131n da yerinde takip etti\u011fi tatbikat ba\u015far\u0131yla ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Ba\u015fkan \u0130nal, tatbikatta her \u015feyin planland\u0131\u011f\u0131 gibi gitti\u011fini belirterek tatbikat\u0131n ba\u015far\u0131 ile sonu\u00e7land\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \u0130tfaiye ekiplerinin her t\u00fcrl\u00fc olaya kar\u015f\u0131 haz\u0131rl\u0131kl\u0131 olduklar\u0131n\u0131 ifade eden \u0130nal, yap\u0131lan tatbikat ve e\u011fitimler ile her zaman her duruma haz\u0131r halde beklediklerini s\u00f6yledi.