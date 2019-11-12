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Manisa’da Cumhur İttifakından birlik ve beraberlik tablosu

İHA

AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur ev sahipliğinde Cumhur İttifakının Manisa'daki belediye başkanları düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de katıldığı toplantıda birlik ve beraberliklerinin daim olması temenni edildi.

Manisa’da Cumhur İttifakından birlik ve beraberlik tablosu

AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur ev sahipliğinde Cumhur İttifakının Manisa’daki belediye başkanları düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün de katıldığı toplantıda birlik ve beraberliklerinin daim olması temenni edildi.
AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur ev sahipliğinde Cumhur İttifakının Manisa’daki belediye başkanları Giritligil Otel’de düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Dilşat Ulaş, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Tonguç, MHP İl Başkanı Ömer Baysal ve AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli katıldı.

Talep ve görüşler dinlendi
Düzenlenen toplantıda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe belediye başkanlarının taleplerini dinledi ve görüşlerini iletti. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yapılan görüşmenin oldukça verimli geçtiğini de belirten AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur ve belediye başkanları bu tür toplantıların tekrarlanması gerektiği dile getirdi. Toplantıda, Manisa’ya yapılacak olan yatırımlar için Ankara temaslarının önemine dikkat çekildi.

MANİSA

12 Kasım 2019 Salı

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