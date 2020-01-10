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Alaşehir'de okul önleri, park ve metruk binalara polis denetimi

DHA

- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerince okul çevreleri, park ve metruk binalarda denetimler yapıldı. Uygulamada bir miktar uyuşturucu madde ve bir kurusıkı tabanca ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubeleri ile Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla dün 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ilçedeki okul çevreleri, park ve metruk binalarda denetimler yapıldı. 7 okul, 6 park ve 3 metruk binada narkotik köpeği 'Asi' ile yapılan aramalarda, 1.26 gram uyuşturucu madde bonzai, 0.06 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan, denetimlerde eksik evrak nedeniyle 3 sürücüye de toplam 10 bin 464 lira para cezası kesildi.

MANİSA

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:54
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