Akhisar'da 4.0 büyüklüğünde deprem

- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde bu sabah, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Akhisar ilçesi olan deprem, saat 08.39'da meydana geldi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde olan deprem, hafif hissedildi. ;Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü ilçenin Gökçeahmet Mahallesi, büyüklüğünü ise 3.8 olarak açıkladı.



MANİSA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

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