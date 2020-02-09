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Manisa’dan Düzce’ye 4 bin kitaplık kütüphane

İHA

Şehitler Ortaokulu Türkçe Öğretmenleri Gönül Kovan Gürakan ve Alpaslan Yılmaz Gürakan koordinatörlüğünde yürütülen 'Bir kitap da benden olsun' eTwinning projesi kapsamında toplanan 4 bin kitapla Düzce'de bir okulda kütüphane kuruldu. Projenin 7. kütüphanesi olan Perihan Tulan İlköğretim Okulunun ardından 8. kütüphanenin kurulması için çalışmalar başladı.

Manisa’dan Düzce’ye 4 bin kitaplık kütüphane

Şehitler Ortaokulu Türkçe Öğretmenleri Gönül Kovan Gürakan ve Alpaslan Yılmaz Gürakan koordinatörlüğünde yürütülen ‘Bir kitap da benden olsun’ eTwinning projesi kapsamında toplanan 4 bin kitapla Düzce’de bir okulda kütüphane kuruldu. Projenin 7. kütüphanesi olan Perihan Tulan İlköğretim Okulunun ardından 8. kütüphanenin kurulması için çalışmalar başladı.
‘Manisa her yerde okuyor’ MANEP 2023 Projesine dahil edilen ‘Bir kitap da benden olsun’ eTwinning Projesi kapsamında 7. kütüphane Düzce Merkez Gürcüçiflik Köyündeki Perihan Tulan İlköğretim Okulu'nda kuruldu. Proje koordinatörleri Şehitler Ortaokulu Türkçe Öğretmenleri Gönül Kovan Gürakan ve Alpaslan Yılmaz Gürakan ‘Bir kitap da benden olsun’ eTwinning projesi kapsamında toplanan 4 bin kitabı Düzce’ye göndererek kütüphane kurulmasını sağladı. Proje koordinatörü Şehitler Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Gönül Kovan Gürakan da kütüphanenin açılışına katıldı. Gürakan, “Proje sayesinde bu defa da Manisa ile Düzce arasında gönül köprüsü kurduk. Düzce Valisi ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürü makamında bizleri ağırladı ve proje hakkında bilgi aldı. Bizlere teşekkürlerini sundular. Destek veren bütün kitapseverlere teşekkür ediyoruz. 8. Kütüphane için de çalışmalara başladık.” dedi.
Şehitler Ortaokulu Müdürü Tayfun Sarıbeyler ise, Türkçe Öğretmenleri Gönül Kovan Gürakan ve Alpaslan Yılmaz Gürakan kurdukları 7. kütüphane için teşekkür etti.
Proje kapsamında Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokuluna kurulan kitap kumbarasında öğrenciler ve hayırseverler tarafından kitap bağışları yapılıyor ve toplanan kitaplarla ihtiyaç duyulan illerdeki okullara kütüphane kurulması sağlanıyor.

MANİSA

09 Şubat 2020 Pazar

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