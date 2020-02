Akhisarspor - Menemenspor maçının ardından

TFF 1. Lig 21. hafta kapanış müsabakalarından Akhisarspor Menemenspor maçı 22 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü basın mensuplarına maçı değerlendirdi.



Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, “İki takım da 28 puanda, kazananın 31 puanla 5 ve 6’ıncı ile aynı puanda olacak ve diğerleri 28 puanda kalacaktı enteresan bir maçtı. Beraberlik aslında iki takım için de çok düşünülen bir sonuç olmasa gerek ve bu anlam içerisinde oldukça ofansif kurgu ile oyuna başladık ve maçın başında 3. dakikasında bir atakta Edin’in araya attığı topla Onur’un attığı güzel bir gol var. O dakikadan sonra oyuna hakim olduk, fakat bir topta 5. dakikada Rotman’ın atağa çıkarken kaptırdığı top var. Bu topu çıkardılar ve auta attılar ve sonrasında bizim 2 tane daha pozisyonumuz var, 15. dakikada ve 39. dakikada. Bunlar da maalesef golle sonuçlanmadı ve sonuç olarak birinci devreyi işte rakibin 1 tane bizim 3 tane pozisyonumuzla 10 önde kapattık. İkinci devre oyuna çok iyi başladık, 50. dakikada müthiş iki tane pozisyon var. Maalesef golle sonuçlanmadı. 61 ve 67.dakikalarda yine çok net pozisyonlarımız var, 67. dakikadaki bizim kalecinin vurduğu topu Burhan indirdi ve Sokol çok düzgün vuruşla çok önemli bir dakikada ikinci golü bulduk. Bu ara rakibin 60. dakikada pozisyonu var ve biz 70. dakikada yine çok önemli pozisyon yakaladık üçe bir net bir pozisyonda gole çevirmiş olsak artık oyunun kaderi belli olacaktı. Sonuç olarak dönene 2 tane dönen top var, birisi 78 onların bulduğu sağdan kestikleri ve ceza alanında Özkan’ın önüne düştüğü vurduğu top var ve 21 oldu oyun. Bu ara bizim yine 83 ve 88. dakikalarda çok önemli iki pozisyon var, özellikle İrfan’ın girdiği net ve güzel bir pozisyondu ve biz bu ara 2 değişiklik yaptık. Çünkü oyunu en azından 21’de tutalım diri adımlar geliyor, rakip uzuna döndü. Rakibin bu oyununda kalmayıp biz diri oyuncular alıp top bizde kalsın diye düşündüğümüz bir dakikada 89.dakikada 22’yi yakalamış oldular. 90+5. dakikada yine bir pozisyonları var, biz puan aldık diye üzülürken Allah göstermesin üçüncü golü yiyebilirdik" dedi.



"Pozisyon anlamında rakipten çok üstün oynadığımız maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldık"

Vural, pozisyon anlamında rakiplerinden iyi oynadıklarını belirterek, "Enteresan bir gelişimi oldu oyunun ve geneline bakıldığında rakibin birinci devre 1 ikinci devre ise 3 pozisyon bulurken biz birinci devre 3, ikinci deve 7 tane pozisyon bulduğumuz ve hakikaten pozisyon anlamında rakipten çok üstün oynadığımız bir maçtan maalesef 1 puanla ayrılmak zorunda kaldık. Ama ben memnunum, gelişmelerden çünkü takım gol atamıyordu, pozisyona girmekte çok zorlanıyordu. Çok net pozisyonlar yakalıyor artık, rakibin çok önde oyun kurmasını engelliyor, yani oyun formatında yapmış olduğumuz değişiklik ve oyuncu değişiklikleri çok pozitif yansıdı. Maalesef çok üzücü bir sonuç bizim için, yani 20’ı yakalamışsın dakika 78 ve önünüzde maçın son çeyreğine girmişsin maçı bu şekilde bitirmememiz gerekiyordu.

Eksikliklerimizi biliyoruz, bunların üzerinde çok daha fazla duracağız. Bizim 12 günlük geçen sürede oyuncularımızı tanımak ve onların uygulayabileceği bir pozisyon bulup gol bulabilmek adına yaptığımız değişiklikler cevap verdi diye düşünüyorum. Bunların daha üzerine koya koya gideceğiz. Şuanda her şeye rağmen PlayOff’un içinde 6.sırada 29 puan ile yer alıyoruz. Bu 1 puan da çok önemliydi, alınması önemli tabii ki gönül istiyordu ki son haftadan beri 3 maç berabere 3 maç kaybetmiş bir takımın evinde oynayacağı maçı kazanıp yoluna devam etmesi ve 31 puan çok önemliydi.

Olmadı, ne yaptığımızı biliyoruz, eksiğimizi fazlamızı görüyoruz. Dolayısıyla bu eksikleri giderip şimdi önümüzdeki çok önemli Hatay maçı var, liderle oynayacağız. Bizim puan almamız lazım. Onlar evinde oynuyor, yenmesi lazım. Yine önemli bir lig maçı oynayacağız ama maalesef kadro yapısında bir değişikliğe gitmek zorundayız. Kırmızı kartla atılan Alperen, Muhammet Reis ve Burhan’ın gördükleri dördüncü sarı kart takım kadrosunda tam bir otururken yeniden bir değişime gidilecek. Çünkü bu 3 oyuncumuz önümüzdeki hafta yok. Tabii ki arkalarında onların yerine oynayacak arkadaşları onlardan aşağı değiller, yani kadro eksiği diye yorumladığımız şey değil ama önümüzdeki haftanın kadro yapısında maalesef böyle 3 oyuncumuz olmayacak.

Hakem kardeşime de teşekkür ediyorum, gayet iyi bir maç yönetti. Menemenspor’u kutluyorum tebrik ediyorum. Seyircimize teşekkür ediyorum bize olan desteklerinden dolayı, artık tabii ki yol belli bizim amacımız bu takımı çıkarabilmek olacaktır. Bu aşamada da elimizden gelen mesaiyi gösterip inşallah takımımızı geldiği yere döndürmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız ve bunu başaracağımıza tüm kalbimle inanıyorum” dedi.



Dilaver Mutlu: "Bizim takımın özelliği, skor ne olursa olsun mücadeleyi bırakmıyoruz"

Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu ise maç sonu yaptığı açıklamada, “En azından Akhisar gibi bir deplasmanda maça 10 mağlup başlamak da kolay değil. Hemen daha başladık yerimize oturmadan mağlubiyetle maça başlamak kötü tabii ki. Ama 10’dan sonra maç dengelendi ancak tabii ki ikinci yarı ikinci golü yedikten sonra da mecbur risk aldık. İyi mücadele ettik. Zaten bizim takımın özelliği son dakikaya kadar skor ne olursa olsun mücadeleyi bırakmıyoruz, elimizden geldiği kadar. Maçı da öyle götürdük, son dakikaya kadar iyi mücadele yaptık hatta 21’ken maç 31 veya 41’de olabilirdi. Rakip de pozisyonlar yakaladı, biz ilerdeyken kontra ataklarla son dakikalarda biz de gol bulabilirdik ve maçı kazanabilirdik. Bol gollü bol pozisyonlu son derece hani seyir zevki olan bir maç oynandı. İki tarafta iyi mücadele etti ama neticede birer puan aldık. En azından iki haftadır çok iyi oynuyorduk fakat skora yansıtamıyorduk maçlarımızı. Bugün de golleri de bularak pozisyon da bulduk, skoru da bulduk en azından puan alarak bundan sonraki yolumuza devam ederiz inşallah” dedi.

