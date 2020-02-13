Kula’da ‘Alternatif ürün kekik’ Projesi başlıyor. Bu kapsamda Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk’ün başkanlığında oluşan bir grup üretici heyeti, kekik üretimi ve sorunlarının değerlendirildiği ‘Kekik Paneli’ne katıldı. Öztürk Kula'da kekik üretiminin bu yıl içinde başlayacağını belirtti.

Pamukkale’de düzenlenen panele; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Çallı ile Manisa’nın Kula ilçesinden kekik üreticileri katıldı.

Kekik Paneli’ne kurum temsilcileri, sivil toplum örgütleri, işletmeler ve önemli kekik üretim bölgelerinden gelen üreticiler yoğun ilgi gösterdi.

Panel öncesinde Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya’yı makamında ziyaret eden Manisa heyeti, kekik üretimine ilişkin görüş alışverişinde bulunarak, ortaklaşa yapılabilecek konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

2019 yılı kekik üretim sezonunun değerlendirildiği panelde, panelistler; Prof. Dr. Uygun Aksoy, ‘Tarımda sürdürülebilirlik’, Dr. Hüseyin Akdemir, ‘Kekik tarımında zirai ilaç kullanımının sakıncaları ve zehirsiz sofralar’, Ziraat Mühendisi Ali Mert Özer, ‘2019 kekik sezonunun değerlendirilmesi', Ziraat Mühendisi Şahin Şentürk, ‘Kekik ziraatında hasat öncesi denetimler ve PA/TA kontrolü’ konularında sunumlarını gerçekleştirdi.



Kekik üretimi bu yıl başlayacak

Panel sonrasında açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Kula ilçemizde başlatmış olduğumuz ‘Alternatif ürün kekik projesi’ kapsamında Kulalı çiftçilerimiz ile birlikte düzenlenmiş olan Kekik Paneli’ne katılım sağladık. Üreticilerimiz bu panelde önemli bilgiler aldılar. 2020 yılından itibaren Kula’da sözleşmeli olarak kekik üretimine başlamayı planlıyoruz.” dedi.

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